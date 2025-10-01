Ziđin Majning podržala 13. memorijalni turnir u kuglanju za osobe sa invaliditetom!

Kompanija Srbija Ziđin Majning podržala 13. Memorijalni turnir u kuglanju za osobe sa invaliditetom u čast legende borskog sporta.

U kuglani Sportskog centra u Boru održan je 13. Memorijalni turnir u kuglanju za osobe sa invaliditetom, u sećanje na Spasoja Jokovića, osnivača Kluba za sport i rekreaciju invalida Bor i jednog od najuspešnijih slepih sportista.

Kompanija Srbija Ziđin Majning, podržala je organizaciju turnira sa željom da doprinese očuvanju uspomene na ovog paraolimpijca, ali i da pruži podstrek sportistima čiji primer inspiriše čitavu zajednicu.

„Ove godine ugostili smo prijatelje iz Požege, Jagodine, Negotina i uz još desetak gostiju, ukupan broj učesnika je oko 30. Posebno želim da se zahvalim kompanijama Srbija Ziđin Majning i Srbija Ziđin Koper, gradu Boru, Savezu sportova grada Bora, jer su svi stali uz ovaj klub i sa pažnjom prate to što mi radimo, tako da će ovaj turnir trajati sve dok porodica Joković to bude želela“, poručio je Jovica Stojanović, predsednik Kluba za sport i rekreaciju invalida Bor.

Svečano otvaranje turnira obeležili su simboličnim bacanjem kugli članovi porodice Spasoja Jokovića, kao i predstavnici kompanije Srbija Ziđin Majning i Saveza sportova grada Bora.

Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Mining Doo Bor/ N.B.