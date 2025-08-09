ŽENE IMAJU LEPŠI SAN PORED PSA NEGO PORED MUŠKARCA! Naučno dokazano!

Žene imaju lepši san

Studija je pokazala da žene mirnije spavaju kraj kuce nego pored muškarca.

Psi pružaju utehu, osećaj sigurnosti i manje prekidaju san. Za razliku od partnera koji hrču, vrte se ili otimaju jorgan.

Ovo je istraživanje iz 2018. godine koje je sprovela dr. Christy L. Hoffman sa Canisius College (Njujork, SAD). U studiji su učestvovale 962 žene koje su imale kućne ljubimce i spavale sa njima u krevetu.

Prema zaključcima, žene su izjavile da psi manje remete san u poređenju sa muškim partnerima. Takođe, navodi se da su psi stvarali veći osećaj sigurnosti i udobnosti. Mačke, zanimljivo, nisu bile percipirane kao pozitivne spavačke pratnje. Često su više remetile san.

Doktorka je objasnila i zbog čega psi poboljšavaju san, a njeni odgovori raznežili su mnoge.

Prvo je rekla kako su psi predvidivi. Tačnije, imaju ustaljene navike spavanja, što je zdravo, za razliku od nekih drugih životinja. Takođe, ne treba zaboraviti ni da su psi, u većini slučajeva, zaštitnički nastrojeni. Ovo stvara osećaj sigurnosti, posebno kod osoba koje žive same.

Bitno je napomenuti i psihološki aspekt, priča dr Hoffman.

„Prisutnost psa u krevetu može smanjiti anksioznost i usamljenost, jedne od najvećih problema današnjeg doba“, istakla je. Ono što je takođe bitno je i da dodir i kontakt sa psom podstiču lučenje oksitocina hormona povezanog sa vezivanjem i opuštanjem.

Sa druge strane, doktorka je bez mnogo ustezanja rekla i kako su se žene žalile na muško hrkanje. Nesinhronizovani ritmovi spavanja mogu znatno narušiti kvalitet sna osobe pored.

