Završeni zapisnici o rekonstrukciji nestanka Danke Ilić
Zapisnici o rekonstrukciji nestanka dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju su završeni i dostavljeni strankama u postupku, kao i veštacima radi dopune veštačenja, saznaje Za media u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.
– Ukoliko ne bude primedbi na zapisnike, tužilaštvo će dopunjenu optužnicu za smrt devojčice, za koju se terete Dejan Dragijević i Srđan Janković, proslediti na potvrđivanje Višem sudu u Negotinu- objavio je Zamedia.rs.
Rekonstrukcija događaja obavljena je 15. juna, a u okviru dopune istrage koju je naložio Apelacioni sud u Nišu, ponovo je saslušana i Dankina majka, Ivana Ilić.
Podsetimo, devojčica je nestala 26. marta prošle godine u Banjskom Polju kod Bora, a deset dana kasnije uhapšeni su osumnjičeni za njeno ubistvo, Dejan Dragijević i Srđan Janković. Devojčica je kobnog dana sa majkom i bratom došla na majčino staro i zapušteno imanje, a trag joj se izgubio dok je majka davala vodu drugom detetu.
Zajecaronline.com/alo/Za media.rs/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”…
ANA NIKOLIĆ U SKENDERIJI!
Muzička zvezda Ana Nikolić održaće koncert 21. novembra 2025. godine u sarajevskoj dvorani “Skenderija” sa početkom u 21 čas.
Publiku očekuje spektakl za pamćenje, jer je poznato da Ana svuda pravi nezaboravnu atmosferu. S obzirom na veliko interesovanje i dosadašnje uspehe, očekuje se da će i ovaj nastup oboriti rekorde posećenosti. A karte za ovaj dugoočekivani koncert već su u prodaji. Karte možete kupiti OVDE.
Dodaj komentar