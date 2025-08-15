Završeni zapisnici o rekonstrukciji nestanka Danke Ilić

Hronika Izdvajamo Vesti

15.08.2025.
Foto: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Zapisnici o rekonstrukciji nestanka dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju su završeni i dostavljeni strankama u postupku, kao i veštacima radi dopune veštačenja, saznaje Za media u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.

– Ukoliko ne bude primedbi na zapisnike, tužilaštvo će dopunjenu optužnicu za smrt devojčice, za koju se terete Dejan Dragijević i Srđan Janković, proslediti na potvrđivanje Višem sudu u Negotinu- objavio je  Zamedia.rs.

Rekonstrukcija događaja obavljena je 15. juna, a u okviru dopune istrage koju je naložio Apelacioni sud u Nišu, ponovo je saslušana i Dankina majka, Ivana Ilić.

Podsetimo, devojčica je nestala 26. marta prošle godine u Banjskom Polju kod Bora, a deset dana kasnije uhapšeni su osumnjičeni za njeno ubistvo, Dejan Dragijević i Srđan Janković. Devojčica je kobnog dana sa majkom i bratom došla na majčino staro i zapušteno imanje, a trag joj se izgubio dok je majka davala vodu drugom detetu.

