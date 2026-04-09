Završena sednica Predsedništva Srpske napredne stranke

Sednica Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) završena je nakon nešto više od sat vremena, a očekuje se da uskoro počne sednica Glavnog odbora SNS.

Sednice stranačkih organa u Sava centru održavaju se nakon razgovora delegacije SNS sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u okviru konsultacija koje vodi sa političkim strankama.

Na sednici Predsedništva SNS prisustvovali su predsednik SNS Miloš Vučević, kao i funkcioneri Ana Brnabić, Siniša Mali, Darko Glišić, Nemanja Starović, Nikola Selaković, Bratislav Gašić, Zlatibor Lončar.

Takođe, na sednici su bili, između ostalih bili i Aleksandar Šapić, Maja Gojković, Milenko Jovanov, Nebojša Bakarec, Zlatan Elek, Petar Petković, Irena Vujović, Arno Gujon.

Vučević je ranije danas izjavio da je delegacija SNS imala konstruktivan i sadržajan sastanak sa predsednikom Vučićem navodeći da su zadovoljni što je predsednik pozvao na širi društveni dijalog i dodao da su teme današnjeg sastanka bile raznolike.

On je rekao da će preneti ostalim članovima stranke ključne poruke sastanka sa Vučićem, koji zbog obaveza ne može da prisustvuje, kao i da će se unutar SNS otvoriti širi dijalog.

Planirano je da se u aprilu otvori i na nivou opština i gradova.

“SNS će da raspravlja i da izađe sa programom i predlogom pred predsednika i građane Srbije o tome kako vidimo Srbiju u budućnosti, da li je u Evropi, da li bi trebalo drugačije da se opredelimo, sve od ključnog značaja”, kazao je Vučević.

Vučević je naveo da je SNS spreman za izbore kada god da budu i dodao da održavanje izbora nije pitanje procene jedne političke stranke i interesa jedne stranke ili neke koalicije već da je prioritet interes države i građana.

On je naveo da će se SNS apsolutno voditi time i prihvatiti argumentaciju od strane predsednika Republike i Vlade Srbije kada se bude donosila odluka o raspisivanju izbora.

Navodeći da je SNS spreman da razgovara sa svim političkim akterima o svim temama, Vučević je istakao da je Srbiji potreban društveni dijalog i društveni mir.

Istakao je da u njegovoj stranci ne razumeju ljude koji se zalažu za vanredne parlamentarne izbore, a odbijaju da o tome i drugim temama od interesa razgovaraju sa predsednikom države.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

