Završena sednica Predsedništva Srpske napredne stranke
Sednica Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) završena je nakon nešto više od sat vremena, a očekuje se da uskoro počne sednica Glavnog odbora SNS.
Sednice stranačkih organa u Sava centru održavaju se nakon razgovora delegacije SNS sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u okviru konsultacija koje vodi sa političkim strankama.
Na sednici Predsedništva SNS prisustvovali su predsednik SNS Miloš Vučević, kao i funkcioneri Ana Brnabić, Siniša Mali, Darko Glišić, Nemanja Starović, Nikola Selaković, Bratislav Gašić, Zlatibor Lončar.
Takođe, na sednici su bili, između ostalih bili i Aleksandar Šapić, Maja Gojković, Milenko Jovanov, Nebojša Bakarec, Zlatan Elek, Petar Petković, Irena Vujović, Arno Gujon.
Vučević je ranije danas izjavio da je delegacija SNS imala konstruktivan i sadržajan sastanak sa predsednikom Vučićem navodeći da su zadovoljni što je predsednik pozvao na širi društveni dijalog i dodao da su teme današnjeg sastanka bile raznolike.
On je rekao da će preneti ostalim članovima stranke ključne poruke sastanka sa Vučićem, koji zbog obaveza ne može da prisustvuje, kao i da će se unutar SNS otvoriti širi dijalog.
Planirano je da se u aprilu otvori i na nivou opština i gradova.
“SNS će da raspravlja i da izađe sa programom i predlogom pred predsednika i građane Srbije o tome kako vidimo Srbiju u budućnosti, da li je u Evropi, da li bi trebalo drugačije da se opredelimo, sve od ključnog značaja”, kazao je Vučević.
Vučević je naveo da je SNS spreman za izbore kada god da budu i dodao da održavanje izbora nije pitanje procene jedne političke stranke i interesa jedne stranke ili neke koalicije već da je prioritet interes države i građana.
On je naveo da će se SNS apsolutno voditi time i prihvatiti argumentaciju od strane predsednika Republike i Vlade Srbije kada se bude donosila odluka o raspisivanju izbora.
Navodeći da je SNS spreman da razgovara sa svim političkim akterima o svim temama, Vučević je istakao da je Srbiji potreban društveni dijalog i društveni mir.
Istakao je da u njegovoj stranci ne razumeju ljude koji se zalažu za vanredne parlamentarne izbore, a odbijaju da o tome i drugim temama od interesa razgovaraju sa predsednikom države.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU
Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.
Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno. Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Folk diva Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom.
Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije!
Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.
Dodaj komentar