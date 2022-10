Predstavama “Prodavnica budućnosti” „JU Кulturno sportskog centra Bugojno“ i ,,Feliks I Doris”, Opere i teatra “Madlenijanum”, sinoć je u zaječarskom pozorištu završen 5. Festival malih pozorišnih formi.

Monodrama „Prodavnica budućnosti“ u izvođenju Sanela Ugarka, imala je zahtevan zadatak da oživi ovu naizgled jednostavnu ali u suštini tešku priču. Po reakciji publike može se reći da je Ugarak bio više nego uspešan i to je ono što glumcu jeste satisfakcija za uloženi trud:

“Moj lik je tvrdoglav, inatan i to ga mnogo košta.Tako sam ga doživeo i tako sam pokušao da ga predstavim. Kad igram ovu predstravu različite su emocije kod publike. Nekom su pojedine situacije smešne, a nekome se zbog njih plače. Reakcija je individualna ali važno je da postoji i to je ono što digne svakog glumca”, izjavio je Sanel Ugarak za pozorišni FB posle predstave, čija se priča vrti oko šporeta koji je obećan u zamenu za glasove na izborima.

Autor i reditelj Vahid Duraković kaže da je inspiracija za ovu priču zapravo to što je kultura naroda na prostoru Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, po pitanju izbora i demokratije, na jako niskom nivou. U tom procesu se ljudi često ponižavaju i dovode na krajnje granice egzistencije jer se uslovljavaju od političkih struktura da narušavaju svoje dostojanstvo i čast da bi preživeli :

„Tema je toliko teška ali i bliska ljudima da se nama na većini predstava dešava da ljudi i zaplaču a isto tako postoji i određena doza smeha. Mi smo pravili političku satiru ali pošto ljudi na ovim prostorima, u ovom regionu, proživljavaju nešto slično, emocije se jednostavno probude.“

„Prodavnica budućnosti“ je dobitnik nagrade „inBox“ za najbolji tekst za monodramu na Prvom regionalnom festivalu monodrame „inBox“.

Festival malih pozorišnih formi završen je u predstavom „Feliks i Doris“, Opere i teatra Madlenijanum iz Zemuna. Po tekstu Bila Menhofa, prevod i režiju potpisuje Olja Đorđević, u izvođenju Vanje Milačić i Vladimira Grbića.

,,Feliks i Doris” je ljubavna priča o dvoje ljudi sa margine koji kroz komad pronađu ne samo ljubav jedno prema drugom, već I sopstvene identitete. U izjavi za pozorišni FB glumica Vanja Milačić ističe da je posle dugo vremena ovo njena prva komedija, što je samim tim velika radost.

“Tekst nudi mnogo mogućnosti, zanimljivo mi je što sam radila prvi put sa mnogim ljudima. Sa Oljom Đorđević sam radila prvi put, sa Vladom Grbićem takođe. Uglavnom sam igrala u ansambl predstavama,tako da mi se u ovoj duo drami sve divno poklopilo. Jednu dobru predstavu smo napravili relativno brzo i relativno lako, sa puno smeha, sa puno kreacija i sa puno nedkih nepredviđenih događaja koji su zatim postali deo predstave. Doris mnogo volim i mislim da je to žena koja nam je svima bliska, bez obzira na to čime se bavi. Ona jeste prostitutka i na taj način je Bil Menhof prikazao tu marginu tadašnje Amerike, ali bez obzira na to čime se bavi mislim da je to jedna narodska žena koja je vrlo jednostavna, koja sve shvata bukvalno. Ekspresivno pokazuje svoja osećanja i vrlo je blizu istine, što se na kraju predstave pokaže kao najveća dragocenost.”

Vladimir Grbić ističe da je “Feliks I Doris” priča o dvoje ljjudi koji se potpuno razlikuju.

,,Na jednoj strani je uštogljeni pisac, odnosno čovek koji želi da bude pisac i živi u toj vrsti zablude. Sa druge strane je žena slobodnijih shvatanja koja veruje da je glumica i model, a u stvari je nešto sasvim drugo. Dakle imate ljude koji lažu sami sebe i njih spajaju određene životne okolnosti. U prvih 15 minuta se desi žestok sukob, a posle toga nešto mnogo dublje i oni shvate da imaju mnogo toga zajediničkog i samim tim se njihova ljubavna priča razvija. Tokom predstave publika vidi sve one probleme koje dvoje ljudi može da ima u određenoj vezi. To je šta muškarac očekuje od žene, a šta žena od muškarca, pitanje ljubomore, nerazumevanja, da bi na kraju došli do zajediničkog zaključka, da je najbitnija iskrenost. Čini mi se da njihova priča počinje na samom kraju naše predstave”, kaže Grbić.

Nagrade žirija i publike 5. Festivala malih pozorišnih formi biće saopštene i uručene dobitnicima na završetku 31. Festivala “Dani Zorana Radmilovića”, 24. oktobra.