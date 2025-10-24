Društvo Izdvajamo Vesti zanimljivosti

Zašto vas mačka ne ispušta iz vida? Razlog će vas iznenaditi

24.10.2025.
Foto Pixabay

Ako imate mačku, sigurno ste makar jednom osetili onaj njen pogled s vrata kupatila, čuli tiho mjaukanje dok se spremate za izlazak ili osetili kako vam se nečujno mota oko nogu dok hodate kroz stan.

Iako važe za samostalne i pomalo distancirane životinje, mačke u stvarnosti često pokazuju koliko su vezane za svoje ljude — samo na svoj, suptilan način.

Stručnjaci za ponašanje životinja kažu da mačke ne prate vlasnike zato što su gladne ili žele pažnju, već zato što to doživljavaju kao izraz poverenja i pripadnosti. Kada vas prate iz sobe u sobu, to znači da ste im važan deo svakodnevnog sveta, ali i da im vaša prisutnost donosi sigurnost.

Foto Pixabay

Mačke su poznate po ljubavi prema rutini

Kada se vi pomerite, one osećaju da se menja energija prostora i žele da budu deo toga. U njihovoj glavi – tamo gde ste vi, tamo se dešava nešto važno.

Naravno, ima tu i doze kontrole: mačke ne vole da ne znaju šta se događa u njihovom „carstvu“. Zato vas često prate pogledom, a ponekad i korakom — samo da budu sigurne da je sve pod njihovom „kontrolom“.

A kad vam se uveče sklupča u krilo ili legne pored vas, to nije slučajno. To je njen tihi način da kaže: „Znam gde si bio i drago mi je što si tu.“

Zajecaronline/penzionisani.bizportal/ N.B.

