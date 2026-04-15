Zaječarski teatar sa predstavom „Začarano magarence“ gostuje u Negotinu 16. aprila
Predstava zaječarskog teatra „Začarano magarence”, po tekstu i u režiji Branislava Nedića, gostovaće u četvrtak, 16. aprila, od 12 sati, u Domu kulture u Negotinu.
Najmlađa publika uživaće u komadu koji govori o ljubavi i odrastanju kroz priču o dva mala mangupa i dve devojčice. Tu je još i jedan Meksikanac i njegovo začarano magarence, koje zna
stvari koje niko drugi ne zna.
U predstavi igraju: Marija Nikitović, Branislav Mijatović, Gabrijel Bećarević, Ivana Bartunjek, Sanja Nedeljković i Jovan Živković.
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Folk diva Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom.
Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije!
Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.
Dodaj komentar