Zaječarski teatar sa predstavom „Začarano magarence“ gostuje u Negotinu 16. aprila

Predstava zaječarskog teatra „Začarano magarence”, po tekstu i u režiji Branislava Nedića, gostovaće u četvrtak, 16. aprila, od 12 sati, u Domu kulture u Negotinu.

Najmlađa publika uživaće u komadu koji govori o ljubavi i odrastanju kroz priču o dva mala mangupa i dve devojčice. Tu je još i jedan Meksikanac i njegovo začarano magarence, koje zna

stvari koje niko drugi ne zna.

U predstavi igraju: Marija Nikitović, Branislav Mijatović, Gabrijel Bećarević, Ivana Bartunjek, Sanja Nedeljković i Jovan Živković.

Zajecaronline/Pozorište "Zoran Radmilović"

