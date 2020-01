Zaječarac skoro dve decenije živi u kontejneru (FOTO GALERIJA)

Zoran ima 66 godina i živi u veoma teškim uslovima, u potpunoj bedi u kontejneru koji se nalazi na stadionu „Puteva“ u park šumi „Kraljevica“ u Zaječaru.

Kontejner je star pa stalno prokišnjava i Zoranu je uvek hladno, jer zbog sopštvene beznednosti u objektu ne sme da zapali vatru.

„Tresem se od hladnoće i ne osećam ni ruke ni kolena i mnogo me bole noge. Ujutru kada ustanem jedva hodam. Šetam gradom da se zagrejem ili uđem u neku prodavnicu, radnju, a odem i kod nekog. Ovde u kontejner dodjem oko ponoći, pa legnem i pokrijem se tako što stavim na sebe sve što imam ovde. Sve je mokro i ćebići i jorgan. Evo, kako me vididite ovako obučenog, tako legnem i tako ustanem. Nemam više ni šta da obučem. Nude mi ljudi stvoje stvari koje ne nose, ali ja nemam to gde da stavim, sve mi je tu dole na podu, vidite. Tu voda kad krene je neizdržljivo“, kroz suze priča Zoran.

Vodu, kaže donosi sa česme, ali se ona zamrzne tako da ne može da je pije i moli Boga da ne pada kiša, jer i najmanja padavina je dovoljna da mu potopi prostor u kome živi.

U prostorui gde boravi pored njega utočište su našli i zmije i pacovi, kojih se kako kaže jako boji. Leti ih nema, ali se zato pojave smukovi.

„Od pacova me je strah, a od zmija nije, jer se one nalaze u jednom ćošku i niti ih diram niti mene diraju, a pacovi se penju gde stignu i po meni i strah me je da me ne izgrizu. Zato teško i zaspim i pokrijem se preko glave i stalno osluškujem da me ne napadnu“, jada se Zoran.