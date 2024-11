Zaječar u subotu najzagađeniji grad u Srbiji!

U Zaječaru je zagađenje vazduha na najvišem stepenu i obojeno je bordo bojom što znači da je “opasno”! Naš grad juče je bio u grupi najzagađenijih u zemlji i to na neslavnom prvom mestu.

U Leskovcu je zagađenje takođe bilo visoko, u zoni “veoma nezdravo”. Iza su bili Požega i Bajina Bašta gde je vazduh označen kao “nezdrav”.

Prema mapi, dosta su zagađeni i Beograd, Krupanj, Ćuprija, Valjevo, Bela Palanka, Gornji Milanovac, Kovačica, Paraćin.

Prema poslednjim podacima Agencije za zaštitu životne sredine o detektovanim koncentracijama zagađujućih materija u vazduhu opasnih po zdravlje ljudi, za period od 11.11.2024. do 17.11.2024. nije bilo prekoračenja.

“Kvalitet vazduha negde se ogleda u česticama PM, PM2,5, PM10… One su male i one nam prave najveći problem u plućima, zato što idu skroz duboko u bronhiole, u alveole i tu ulaze u krv i onda mogu gde hoće – objasnila je pulmološkinja dr Aleksandra Vukov.

Najugroženije kategorije su deca, trudnice i hronični bolesnici, upozorila je, gostujući u jutarnjem programu “Blic TV”.

Najveće zagađenje je ujutru, kada ljudi ustanu i počnu da lože da bi podgrejali stanove i kada počnu da rade ove toplane koje još uvek nisu prešle na gas, dakle, to je ujutru oko 6-7 sati i ta epizoda najčešće traje do 10-11 sati, i zatim popodne, predveče, oko 18-19 časova, ta druga epizoda zagađenja traje negde do ponoći, 1 sat posle ponoći.

ZaječarOnline/Blic/O.B.