ZAJEČAR NA UDARU AMBROZIJE!

Kako javljaju stručnjaci, čak 6 gradova u Srbiji našlo se na udaru ambrozije, najjačeg biljnog alergena u našoj zemlji.

Veoma jaka alergenost zabeležena je u Beogradu na opštini Čukarica, zatim u Vranju, Zaječaru, Novom Pazaru, Pančevu i Subotici.

Ovo je najvažniji korak. Iako je potpuno izbegavanje nemoguće, možete značajno smanjiti izloženost.

Pratite polensku prognozu: Redovno proveravajte koncentraciju polena ambrozije u vazduhu za vašu oblast. Kada su nivoi visoki, naročito u jutarnjim i prepodnevnim časovima, ostanite u zatvorenom prostoru.

Zatvorite prozore: Držite prozore na kući i u automobilu zatvorene tokom sezone cvetanja ambrozije. Koristite klima-uređaj s filterom za polen.

Lična higijena: Nakon boravka napolju, presvucite se, istuširajte se i operite kosu. Polen se lako lepi za odeću i kosu.

Čišćenje doma: Često usisavajte (poželjno sa usisivačem sa HEPA filterom) i brišite prašinu vlažnom krpom. Nemojte sušiti veš napolju, jer se polen lako zadržava na njemu.

Zajecaronline/Hypetv.rs/srbijadanas/N.B.

