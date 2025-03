“ZAJEČAR MI JE GRAD SA KOJIM LEŽEM I SA KOJIM SE BUDIM” – Predsednik Vučić najavio nova ulaganja u infrastrukturu!

“ZAJEČAR MI JE GRAD SA KOJIM LEŽEM I SA KOJIM SE BUDIM”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas posetu Zaječarskom i Borskom okrugu, u okviru koje obliazi Žagubicu, Krepoljin, Bor i Zlot.

On je istakao da su tri meseca blokada razorili ekonomiju Srbije. ali da ćemo podići Srbiju i izrazio uverenje da će Srbija već ove godine biti među prve tri zemlje po stopi rasta u celoj Evropi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa meštanima u Krepoljinu ponovo se osvrnuo na Zaječar.

“Zaječar mi je grad sa kojim ležem sa kojim se budim. Stalno razmišljam šta da uradimo za Zaječar, da ne izgubimo Zaječar. Zato hoću da podignemo infrastrukturu, da ljudi ne odlaze u druge krajeve Srbije“, rekao je Vučić.

Zato, kako je rekao, razmišlja o kraku puta za koji nema dovoljno vozila, pokazala je studija. Ali smatra da bi ga prvo trebalo uraditi, a potreban je ogroman novac. Reč je o 89 jako skupih, kako je rekao, kilometara. Govorio je i o putu Vožd Karađorđe koji treba da bude žila kucavica koja će centralnu Srbiju, deo Šumadije, povezati s istokom Srbije.

“Ljudi, manje nam ljudi odlazi u inostranstvo, deo ljudi počinje da se vraća, ali nemamo dece nigde. Nema dece nigde. Džabe što gradimo, džabe što pravimo – šta će nam sve to? i da potrošimo milijarde na sve to i izgradimo sve ove puteve, za koga ako nemamo dece? Ko Boga vas molim, samo me čujte šta govorim i razmislite o ovome što kažem. Znam ja da se danas živi lakše i bolje nego nekada, da svako hoće da živi svoj život, da svi zajedno manje razmišljamo o onome što dolazi posle nas, ali vas molim, samo razmislite o tome“, rekao je predsednik Vučić.

ZaječarOnline/O.B.