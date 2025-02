“Mi kao Srbija ne smemo da izgubimo potencijal Zaječara”Vučić za sam kraj poslao ohrabrujuću poruku Zaječarcima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se za kraj građanima Zaječara, te poručio sledeće:

-Napadnuti smo iznutra i spolja, svaki put kada bi naša Srbija ojačala, zato što remetimo balans u regionu kako su oni zamislili, da Srbija bude ekonomski i politički slaba, i da Srbija služi nekome spolja,” rekao je on, napominjući da “mi želimo sasvim suportno, da narod bira i da se pita.

-Posle svih napada na mene, moju porodicu, njima nije cilj srušiti Vučića, već srušiti Srbiju, rekao je Vučić.

-Kada pogledate ko je i kako to finansirao, ja sam se začudio, prvo nije mi jasno kako je neko mogao da ogranizuje demonstracije posle onakve tragedije koju smo imali prošle godine. Ko to može da iskoristi takvu situaciju, koja se događa, svuda u svetu,” rekao je on, objasnivši da, na primer u Hrvatskoj posle tragedije nije bilo nikakvih demonstracije, jer “niko nije hteo da sruši Hrvatsku, to nije cilj”.

“Remetimo balans snaga u regionu svaki put kad jačamo, zato žele da nas sruše”

– Neverovatno je da deca maltretiraju i sprečavaju da rade one profesore i nastavnike koji samo žele da rade svoj posao. Pogledao sam snimak iz jedne beogradske gimnazije, gde deca od petnaest ili šesnaset godine linčuju profesorku engleskoh i direktorsku. U šta smo se to pretvorili? Ja neću da živimo u takvoj Srbiji, rekao je Vučić.

Zajecaronline.com/M.A/N.A/O.B