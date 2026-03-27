Zaječar domaćin Galaksija kupa: Mladi inovatori predstavljaju STEM projekte (VIDEO)

Galaksija kup je stigao u Zaječar, a brojni posetioci su danas na sajmu imali priliku da se upoznaju sa raznovrsnim projektima mladih talenata iz oblasti tehnologije.

Galaksija kup se održava 27. i 28. marta u sali Hotela Srbija u Zaječaru.

Kao najveće zvanično nacionalno takmičenje elektrotehničkih škola u inovativnim STEM projektima, Galaksija kup, već godinama povezuje obrazovanje i industriju, dajući učenicima priliku da kroz praktičan rad i savremene tehnologije razvijaju rešenja za stvarne izazove.

Ove godine u finalu je 30 projekata koje potpisuju učenici iz 18 škola širom zemlje. Čak 12 projekata finalista razvija IoT rešenja za pametne gradove, zdravstvo i industriju, dok svaki peti koristi veštačku inteligenciju.

Tu su i inovacije sa snažnim društvenim uticajem.

Šest projekata fokusirano je na podršku osobama sa invaliditetom, dok se deo timova bavi robotikom, autonomnim sistemima i bezbednošću u saobraćaju i zdravstvu.

Galaksija kup organizuje Zajednica elektrotehničkih škola Srbije (ZETŠS) i Nordeus fondacija, uz podršku partnera iz privrede, UniCredit Banke, kao glavnog partnera, i kompanije Bosch Srbija.

Od ove godine, veliku podršku završnom događaju takmičenja pruža i kompanija CWP Europe, čime broj kompanija udruženih oko ulaganja u obrazovanje mladih nastavlja da raste.

Zahvaljujući udruživanju obrazovanja i privrede, ovo značajno takmičenje transformisano je u sveobuhvatan edukativni program, čime mnogo više mladih dobija priliku za pristup savremenim znanjima, metodologijama i tehnologijama.

Ove godine dupliran je broj zainteresovanih učenika koji su formirali ukupno 74 takmičarska tima iz 34 škole iz cele zemlje, a kvalitet projekata i upotreba novih tehnologija višestruko povećani. Sa timovima je radilo čak 30 mentora, stručnjaka iz kompanija Bosch Srbija, Nordeus i UniCredit Banke.

Prvi dan Galaksija kupa

27. mart je rezervisan za sajamski deo takmičenja.

Učenici će svoje projekte predstaviti pred žirijem, partnerima i publikom, pretvarajući prostor u pravi mali sajam ideja, tehnologija i inovacija.

Na Galaksija kupu je i Tehnička škola iz Zaječara koja predstavlja svoj projekat „Pametni rukav“ , koji je dizajniran da smanji tremor šake kod hirurga, električara i drugih profesionalaca kojima je potrebna visoka preciznost. Uređaj koristi žiroskopski efekat i reakcioni točak za generisanje sabilizacionog momenta koji ublažava neželjene oscilacije bez ometanja prirodne pokretljivosti ruke.

Paralelno sa sajamskim danom, u Tehničkoj školi Zaječar, ove godine po prvi put organizuje se i Galaksija fest – edukativni i interaktivni događaj namenjen učenicima zaječarskih osnovnih škola.

Projekat Tehničke škole iz Zaječara

Posetioci će imati priliku da učestvuju u projekcijama mobilnog planetarijuma, koji će biti postavljen u fiskulturnoj sali, i da na zanimljiv način istraže svemir i nauku kroz savremene tehnologije.

Pored toga, učenike očekuju i raznovrsni STEM sadržaji, uključujući eksperimente iz oblasti primene tehnologije u uzgoju biljaka i hrane, korišćenja ultrazvučnih senzora za merenje vodostaja, kao i EKG senzora za bolje razumevanje funkcionisanja ljudskog tela kroz biosenzore.

Poseban deo programa čini i primena tehnologije za virtuelnu realnost, kroz koju će učesnici doživeti galaksiju na potpuno nov način i steći uvid u buduće primene ove tehnologije. Program događaja se realizuje u saradnji sa Centrom za promociju nauke, alumnistima i mentorima Galaksija kupa i uz podršku učenika iz Mejkers laba Zaječarske gimnazije.

Drugi dan kupa

Završni, drugi, dan donosi javne prezentacije finalista pred stručnim žirijem, proglašenje pobednika i dodelu vrednih nagrada, čime se zaokružuje još jedno izdanje takmičenja koje sve snažnije potvrđuje koliko su znanje, inovacije i podrška mladima ključni za razvoj buduće tehnološke scene Srbije.

Zajecaronline.com/Nordeus fondacija/ N.B.

