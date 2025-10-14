Društvo Izdvajamo Region Vesti zanimljivosti

Zabrinutost u Crnoj Gori – Sveti Stefan u centru pažnje!

14.10.2025.
foto: Pixabay

Iz Brisela stižu zabrinjavajuće vesti koje se tiču porasta nivoa mora!

Priobalje Evrope moglo bi biti nepovratno promenjeno u narednih 100 godina, upozorava Evropska agencija za životnu sredinu (EEA). Oni navode da nivo mora raste sve brže, a između 2006. i 2018. godine zabeležen je porast od 3,7 milimetara godišnje. Dok stručnjaci smatraju da ukoliko se porast nastavi nivo mora bi do 2100. mogao da poraste između 63 centimetra i 1,02 metra.

Ukoliko se to dogodi, nestaće mnoge popularne plaže evropskog kontinenta, piše briselski portal Euronews.

Ostrvo Sveti Stefan u Crnoj Gori nalazi se na prvom mestu liste najugroženijih plaža odnosno delova obala jer bi prema procenama naučnika mogao da izgubi više od 200 metara obale do kraja veka.

foto: Pixabay

Na drugom mestu nalazi se plaža Porto Đunko na Sadriniji koja bi, prema procenama mogla da ostane bez 107 metara obale, a na trećem mestu je plaža Benagil u Portugalu čiji se gubitak procenjuje na 70 metara obale.

Zajecaronline/Hypetv/telegraf/N.B.

