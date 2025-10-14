Zabrinutost u Crnoj Gori – Sveti Stefan u centru pažnje!

Iz Brisela stižu zabrinjavajuće vesti koje se tiču porasta nivoa mora!

Priobalje Evrope moglo bi biti nepovratno promenjeno u narednih 100 godina, upozorava Evropska agencija za životnu sredinu (EEA). Oni navode da nivo mora raste sve brže, a između 2006. i 2018. godine zabeležen je porast od 3,7 milimetara godišnje. Dok stručnjaci smatraju da ukoliko se porast nastavi nivo mora bi do 2100. mogao da poraste između 63 centimetra i 1,02 metra.

Ukoliko se to dogodi, nestaće mnoge popularne plaže evropskog kontinenta, piše briselski portal Euronews.

Ostrvo Sveti Stefan u Crnoj Gori nalazi se na prvom mestu liste najugroženijih plaža odnosno delova obala jer bi prema procenama naučnika mogao da izgubi više od 200 metara obale do kraja veka.

Na drugom mestu nalazi se plaža Porto Đunko na Sadriniji koja bi, prema procenama mogla da ostane bez 107 metara obale, a na trećem mestu je plaža Benagil u Portugalu čiji se gubitak procenjuje na 70 metara obale.

Zajecaronline/Hypetv/telegraf/N.B.

