Za vikend su odigrane utakmice 7. kola Srpske lige “Istok”

29.09.2025.
foto: pixabay

Fudbaleri Timoka izgubili su utakmicu na domaćem terenu od OFK Sinđelića 0:2.

Ekipa Jedinstva je bila bolja od OFK Brzi Brod 3:1. Nerešen rezultat 1:1 postigli su: Morava-GFK Jagodina,Trstenik PPT – Bor i Rembas-Vlasina. Rudar je savladao Đerdap 2:0, Sloga iz Leskovca je sa 3:1 pobedila Dunav, dok je Radnički iz Pirota sa 4:0 savladao Jedinstvo iz Paraćina. Nakon sedam odigranih kola prvi na tabeli je Radnički iz Pirota sa 18 bodova, na drugom mestu je Bor sa 17 , dok je Sloga iz Leskovca na trećoj poziciji sa 15 osvojenih bodova. Pretposlednji na tabeli je OFK Brzi Brod sa 3, a poslednji Timok sa dva boda.

Zajecaronline/srbijasport.net/N.B.

