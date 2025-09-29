Za vikend su odigrane utakmice 7. kola Srpske lige “Istok”

Fudbaleri Timoka izgubili su utakmicu na domaćem terenu od OFK Sinđelića 0:2.

Ekipa Jedinstva je bila bolja od OFK Brzi Brod 3:1. Nerešen rezultat 1:1 postigli su: Morava-GFK Jagodina,Trstenik PPT – Bor i Rembas-Vlasina. Rudar je savladao Đerdap 2:0, Sloga iz Leskovca je sa 3:1 pobedila Dunav, dok je Radnički iz Pirota sa 4:0 savladao Jedinstvo iz Paraćina. Nakon sedam odigranih kola prvi na tabeli je Radnički iz Pirota sa 18 bodova, na drugom mestu je Bor sa 17 , dok je Sloga iz Leskovca na trećoj poziciji sa 15 osvojenih bodova. Pretposlednji na tabeli je OFK Brzi Brod sa 3, a poslednji Timok sa dva boda.

Zajecaronline/srbijasport.net/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.