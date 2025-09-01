Za nagradnu igru „Uzmi račun i pobedi“ registrovano više od 381 hiljade naloga!
Poreska uprava saopštila je da je za nagradnu igru “Uzmi račun i pobedi” danas do 14 časova registrovano 381.068 naloga, kao i da je poslato 132.994.828 računa i 161.799.919 jedinstvenih kodova.
Ova nagradna igra je počela 1. maja i u njoj mogu da učestvuju svi fiskalni računi koji su izdati od 1. januara 2025.
Za učešće u nagradnoj igri potrebna je registracija putem aplikacije “Uzmi račun i pobedi”, a ona se obavlja unosom broja mobilnog telefona, imena, prezimena, mesta, adrese i registarskog broja lične karte.
Aplikacija “Uzmi račun i pobedi” dostupna je u prodavnicama Google Play, Apple i Huawei.
Nagradni fond ovog novog kola obuhvata pet dupleks stanova od po 91 kvadrat u naselju Zemunske kapije u Beogradu ukupne vrednosti 1,2 miliona evra, kao i 10 automobila “fiat grande panda” od kojih će pet biti električni, a pet hibridni.
Prvo izvlačenje nagrada biće održano na jesen uz prenos uživo na Prvom programu Radio-televizije Srbije.
Biće emitovano pet emisija, a u svakoj će biti izvučena po tri dobitnika – po dva dobitnika automobila i po jedan dobitnik stana.
Nagradnu igru organizuje Vlada Srbije, uz podršku NALED-a.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
