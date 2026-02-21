VUČIĆ U ZAJEČARSKOM OKRUGU: Sačuvali smo Srbiju, vreme je da se okrenemo razvoju i napretku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da smo uspeli da odbranimo i sačuvamo zemlju i od napada spolja i od napada izunutra i da je vreme da se okrenemo razvoju, napretku i svemu što možemo da radimo.

On je građanima okupljenim u mestu sastavak, gde bi trebalo da se sastane sa 71 predsednikom Mesne zajednice rekao da će u narednih 20 dana početi radovi na popravci lokalnog puta od Sastavka do Knjaževca.

Prema njegovim rečima problematičan je i put od Cerovice do Sokobanje koji bi građanima tog mesta mogao da olakša život.

“Dao sam sebi zadatak ne da se vozim i da ne idem dobrim putevima poput Knjaževac – Zaječar, da vidim i loše puteve”, rekao je Vučić i dodao da je namera da se ulaže i u popravke vodovoda i kanalizacije.