VUČIĆ U ZAJEČARSKOM OKRUGU: Sačuvali smo Srbiju, vreme je da se okrenemo razvoju i napretku
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da smo uspeli da odbranimo i sačuvamo zemlju i od napada spolja i od napada izunutra i da je vreme da se okrenemo razvoju, napretku i svemu što možemo da radimo.
On je građanima okupljenim u mestu sastavak, gde bi trebalo da se sastane sa 71 predsednikom Mesne zajednice rekao da će u narednih 20 dana početi radovi na popravci lokalnog puta od Sastavka do Knjaževca.
Prema njegovim rečima problematičan je i put od Cerovice do Sokobanje koji bi građanima tog mesta mogao da olakša život.
“Dao sam sebi zadatak ne da se vozim i da ne idem dobrim putevima poput Knjaževac – Zaječar, da vidim i loše puteve”, rekao je Vučić i dodao da je namera da se ulaže i u popravke vodovoda i kanalizacije.
Istakao je i da je glavni moto da se “podigne” Stara planina, odnosno da se upotpuni sa novim sadržajima. Rekao je i da je cilj da se napravi sistem mobilnih ambulanti i da će zato ljudi biti dodatno plaćani, kako bi sa tim mobilnim ambulantama obilazili sela.
Na nama je da sačuvamo mir i razvijamo Srbiju
Predsednik Srbije izjavio je danas da će biti još mnogo sukoba u svetu, ali da će Srbija učiniti sve da sačuva mir i da brine o svom razvoju. Vučić je u selu Sastavak, u opštini Knjaževac, tokom obraćanja građanima u okviru posete Zaječarskom okrugu, kazao da će upravo uz pomoć građana uspeti da se za sve to izbori.
“Biće još mnogo i više nego danas sukoba u svetu. Mi ćemo da čuvamo mir, da ga sačuvamo i da brinemo kako da razvijamo našu zemlju. Uz vašu pomoć i vašu podršku siguran sam da ćemo u tome uspeti”, kazao je Vučić.
Dodao je da je uveren da zajedno možemo da se izborimo za još mnogo uspešniju, mnogo snažniju i Srbiju kojom će se svi ponositi.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
Foto: Zaječaronline
