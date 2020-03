Vučić: U Srbiji se još neće zatvarati gradovi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je večeras na konferenciji za medije da se još neće zatvarati gradovi u Srbiji i da se za sada neće uvoditi dodatne mere, ali je apelovao na građane da budu disciplonovani i poštuju sve mere koje su na snazi.

Predsednik je rekao da je do sada prosek godina preminulih u Srbiji oko 66, a da je niži prosek hospitalizovanih.

Navodeći statistiku iz drugih zemalja sveta, dodao je da je danas najteži dan za Evropu posle Drugog svetskog rata.

– Po brojevima koje vidite, ni mi nećemo biti u zavidnoj situacijama u nedeljama u koje dolaze. Nama su bolnice sve punije, naveo je Vučić i dodao da će morati da se traži novi smeštaj i da se grade nove bolnice.

Kako je najavio, u Beogradu će se možda uzeti i Hala sportova za smeštaj obolelih, a u Novom Sadu Spens.

– Svaki dan je sve više ljudi na respiratorima i sve više dolaze u bolnice. Uskoro će dnevno stizati i po 200, 500 ljudi u bolnicu. To očekujte već za nekoliko dana, napomenuo je Vučić.

Povodom vesti iz Crne Gore da je Srbije konfiskovala respiratore, predsednik je rekao da to nije tačno i da je Srbija spremna da Vladi Crne Gore pokloni tri respiratora, kao i po jedan za Bijelo Polje i Pljevlja.

– Naša najveća obaveza i odogovornost je da pomognemo i našem narodu na Kosovu i Metohiju. Pomažemo i snabdevamo tržište Kosova i Metohije koliko možemo. Najteža obaveza za nas je Republika Srpska, kojima se divim kako i plate uopšte isplaćuju. Pomoći ćemo im sa respiratorima, zaštitnom opremom i maskama, ali i lekovima. Sve dajemo za džabe, bez novca, bez ičega, naglasio je predsednik Srbije.

On je najavio i da će se u nedelju 29. marta predstaviti program ekonomskih mera. Prema njegovim rečima, to su „ozbiljne mere“ koje nisu donete kako bi se nekome dodvoravali.

– Nemojte da izlazite iz kuće i to ću bezbroj puta da ponovim. To je jedini način da zaštitite sebe i svoje bližnje. Sve drugo je besmisleno, ako to ne uradite, poručio je.

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da se nalazimo u 22. danu borbe protiv korone virusa i da su pred nama dve ključne, kritične nedelje.

– Imamo konkretan dokaz da mere zabrane kretanja starijih od 65 godina u Srbiji za sada daju rezultate. Koliko god bili kritikovani za potpunu zabranu kretanja starijima ovo daje rezultate na koje smo ponosni. Za to je potrebna gvozdena disciplina za sve stanovnike. Svi kontakti i kretanje moraju biti svedeni na apsolutni minimum i to je jedini način da nastavimo da se borimo onako kao što smo do sada. To zavisi samo od nas, od svakog pojedinca, istakla je Brnabić.

Predsednica vlada najavila je da će privremena bolnica na Beogradskom sajmu početi da radi od sutra od 8 časova i da će tamo biti smešteni pacijenti sa blažim simptomima.

– Sedite kod kuće, uživajte i pustite državu da se bori za vas, poručila je Brnabić.

I direktor Infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović ponovio je koliko su važne mere u sprečavanju širenja korona virusa i dodao da je „svaki dan i svaki pacijent podjednako bitan“.

Na pitanje novinara kako i gde mogu da se testiraju građani, doktor je rekao da postoje tačni kriterijumi za to i da za sada ne može da se testira svako ko se zakašlje, ima temperaturu 37 ili 37,2 ili mu se na kratko zapuši nos.

