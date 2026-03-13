VUČIĆ U ARANĐELOVCU: Predsednik Srbije prisustvuje predizbornom skupu

U susret predstojećim lokalnim izborima u Aranđelovcu, Srpska napredna stranka u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija danas organizuje predizborni skup, koji počinje u 17 sati, na kome će govoriti predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić.

Predizborni skup Srpske napredne stranke biće održan 21. marta u Beogradskoj areni.

Nakon skupa u Beogradu, Srpska napredna stranka organizuje miting i u Vranju, i to 24. marta, kada se sprema centralno obeležavanja 27. godina od početka NATO bombardovanja.

Zajecaronline.com/24sedam/ N.B.

