Vučić: Tokom vikenda razgovaraću sa građanima Južnobanatskog i Podunavskog okruga

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će vikend provesti u obilasku Južnobanatskog i Podunavskog okruga. Kako je najavio, razgovaraće sa građanima o njihovim problemima kako bi videli šta sve mogu zajedno da urade.

Vučić je na Instagram nalogu buducnostsrbijeav naglasio da će obići svako mesto i izrazio zadovoljstvo zbog predstojećih razgovora sa meštanima i dodao da će doći u svaku opštinu.

“Hoću da čujem probleme građana, hoću da vidim šta je to što može da se napravi. Prema Kačarevu i prema Starčevu i prema Omoljici, ali i prema Bavaništu, Kovinu, Poločici, Skorenovcu, prema Ali bunaru, Vladimirovcu, šta je to što možemo prema Nikoljncima, Uljmi, Plandištu, prema Margiti, prema Vršcu, šta je to što može i u Opovu da se napravi, a onda, razume se, Velikoj Plani, Smederevskoj Palanci i u Smederevu“, naveo je Vučić.

On je rekao da se raduje tim susretima i razgovorima.

“Šta je to što želite da promenimo, šta je to što želite da popravimo i uradimo zajedno“, naveo je Vučić.

Podsećamo, minulog vikenda predsednik je obišao Zaječarski i Borski okrug. Tom prilikom najavio je da će se lično baviti Zaječarom i potruditi se da doprinese razvoju istočne Srbije.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.