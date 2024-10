Vučić: Srbija će duplirati novac koji se ulaže u CERN

Vučić – Dupliraćemo novac koji ulažemo u CERN

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas u Ženevi na obeležavanju 70 godina postojanja Evropske organizacije za nuklearna istraživanja – CERN da će Srbija dvostruko povećati novac koji se ulaže u CERN i pozvao sve zemlje članice da povećaju ta sredstva.

Vučić je čestitao CERN-u godišnjicu i istakao da predstavlja zemlju koja je punopravni član. Naglasio je da mnogi srpski fizičari i inženjeri dolaze tu i sarađuju sa CERN-om.

“Mogu vam reći da se u mojoj zemlji suočavamo sa velikim problemom u pogledu obrazovanja. Naučili smo mnogo od Ursule von der Lajen i Švajcarske o sistemu dualnog obrazovanja“, rekao je Vučić.

Ukazao je i da zbog razvoja veštačke inteligenciji i proizvodnje električnih vozila nećemo moći u Srbiji da proizvedemo dovoljno struje u budućnosti ako ne dovedemo modularne nuklearne reaktore u našu zemlju.

Svake godine sve manje nuklearnih fizičara i inženjera

“A kako to da uradimo, jer svake godine imamo sve manje i manje nuklearnih fizičara, nuklearnih inženjera. U isto vreme gubimo studente rudarstva i geologije, jer je to postalo čudno i nepopularno zbog ovog popularnog zelenog pokreta. Ne znam šta ćemo da radimo, ali vidim da, a ne govorim samo u ime moje zemlje, već i u ime cele Evrope, da mnogi brojevi tih naučnika opadaju, dok kod Kineza taj broj raste, mi nemamo to što oni imaju i svi se ponašamo pomalo razmaženo kao da je sve dobro i u redu i da će sve biti bolje“, naveo je Vučić.

Naglasio je da je CERN najbolji primer po onome što su uradili, kao i da se Srbija upravo tome pridružila.

“Ali molim vas da samo vidimo šta možemo da učinimo, a treba da učinimo mnogo više kako bismo preživeli. Ursula je rekla vama najbolju vest, a to je da će izdvojiti više novca za CERN. Mi dajemo mali doprinos, ali redovno plaćamo sve naše obaveze i dvostruko ćemo povećati nivo novca koji ćemo uložiti u CERN. To će i dalje biti beznačajno u poređenju sa onim što je Ursula obećala. Ali ako bi svi ostali učinili isto, to neće biti tako beznačajno“, poručio je Vučić.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.