VUČIĆ SE ZAHVALIO NARODU: ”Koliko sutra krećemo da ispunjavamo obećanja koja smo dali”
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je građanima na ogromnoj podršci na lokalnim izborima održanim u nedelju u Mionici, Negotinu i Sečnju, gde su pobedile liste okupljene oko SNS, i poručio da će se odmah krenuti u ispunjavanje obećanja datih narodu.
”Da se zahvalim narodu na divnoj i velikoj podršci, i koliko sutra krećemo da ispunjavamo obećanja koja smo dali, uz ogromnu zahvalnost ljudima na podršci i ljubavi”, poručio je Vučić na video-snimku objavljenom na Instagramu sa slavlja povodom rođendana starijeg sina Danila.
Vučić je u nedelju uveče izjavio da je SNS na lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju ostvarila ubedljivu pobedu i istakao da su ljudi razumeli ko se bori za interese Srbije.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
