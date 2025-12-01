VUČIĆ SE ZAHVALIO NARODU: ”Koliko sutra krećemo da ispunjavamo obećanja koja smo dali”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je građanima na ogromnoj podršci na lokalnim izborima održanim u nedelju u Mionici, Negotinu i Sečnju, gde su pobedile liste okupljene oko SNS, i poručio da će se odmah krenuti u ispunjavanje obećanja datih narodu.

”Da se zahvalim narodu na divnoj i velikoj podršci, i koliko sutra krećemo da ispunjavamo obećanja koja smo dali, uz ogromnu zahvalnost ljudima na podršci i ljubavi”, poručio je Vučić na video-snimku objavljenom na Instagramu sa slavlja povodom rođendana starijeg sina Danila.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Vučić je u nedelju uveče izjavio da je SNS na lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju ostvarila ubedljivu pobedu i istakao da su ljudi razumeli ko se bori za interese Srbije.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

