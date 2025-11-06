VUČIĆ SA ČIRIJANIJEM: Zahvalnost Italiji na podršci Srbiji na evropskom putu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa ministrom za parlamentarne odnose Italije Lukom Čirijanijem o unapređenju bilateralnih odnosa i produbljivanju ekonomskih veza dve zemlje i izrazio zahvalnost Italiji na podršci koju pruža Srbiji na njenom evropskom putu.

”Vrlo dobar razgovor sa ministrom Lukom Čirijanijem o daljem unapređenju bilateralnih odnosa Srbije i Italije koji su zasnovani na tradicionalnom prijateljstvu, uzajamnom poštovanju i bliskoj saradnji naših naroda”, naveo je Vučić u objavi na Instagramu posle sastanka sa Čirijanijem.

Vučić je zahvalio Italiji na podršci koju pruža Srbiji na njenom evropskom putu i dodao da su na sastanku razmenjena mišljenja o mogućnosti jačanja političkog dijaloga, kao i produbljivanja ekonomskih veza.

VUČIĆ SA ČIRIJANIJEM

Istakao je da je Italija važan ekonomski partner Srbije i da je zajednički interes dve zemalja da se ta saradnja dalje razvija.

”Ministar mi je uputio pozdrave predsednice Saveta ministara Đorđe Meloni, a ja sam ga zamolio da joj prenese izraze mog dubokog poštovanja. Uveren sam da ćemo nastaviti da gradimo čvrste odnose u interesu naših građana”, naveo je predsednik Vučić.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

