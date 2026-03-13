VUČIĆ NAJAVIO: Ubrzo počinje gradnja puta Rogača-Ranilovac-Aranđelovac

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas tokom obilaska etno sela “Šumadijski kutak” kod Aranđelovca da će biti izgrađen put Rogača-Ranilovac-Aranđelovac, dug 16 kilometara i da će to biti veoma brzo urađeno.

“Ovo što ste tražili je oko 4,5 miliona evra. Imate moje obećanje. Napravićemo put, a da vas pitam, jeste li ikada sanjali pre 20 godina, ili pre 15 godina, ili bilo kad ranije, da ćemo da gradimo autoput i brzu saobraćajnicu odavde do Beograda”, rekao je Vučić u razgovoru sa meštanima i domaćinima u etno selu “Šumadijski kutak”.

Naglasio je da će Vožd Karađorđe, kada bude rađen, koštati milijarde.

“I to ne Aranđelovac, nego čitava Šumadija, Pomoravlje i istok Srbije ne mogu zajednički da izgrade još sto godina. Cela Srbija, baš kao jedna porodica, mora da stane iza ovog kraja”, naglasio je Vučić.

Istakao da je nije siguran da građani Aranđelovca razumeju šta će to doneti ne samo njihovom gradu, već i čitavom severnom delu Šumadije, Lazarevcu i Mladenovcu ili južnom delu Beograda i šta će da doneti i Rači i Pomoravlju.

“Doneće ne samo to da nemate kamione i previše vozila u centru grada već da imate i čistiji vazduh. Ne samo što ćete brzo do Beograda i nazad već pre svega to što ćete moći da dovodite investitore koji će želeti ovde da dođu i koji će dobro da se osećaju u vašem gradu”, naveo je Vučić.

Dodao je da će se raditi i vodovod preko sela na Bukulji.

Tanjug

