Vučić i Orban otišli na burek, radnici oduševljeni! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odveo je premijera Mađarske Viktora Orbana na burek koji on, kako je rekao, posebno voli…

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Predsednik Vučić je odabrao burek sa mesom, dok je premijer Orban jeo sa sirom.

– To se kod nas kaže pita sa sirom, a burek je sa mesom – rekao je Vučić.

– Ja uvek sa sirom. Znam da se kod nas tako ne kaže, kod nas je “buroš” burek – rekao je Orban.

Državnici su uz burek pili jogurt.

– Meni je super – rekao je Vučić, ali se požalio na manjak luka u bureku.

Zajecaronline/Alo!/ N.B.

