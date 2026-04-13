Vučić čestitao Peteru Mađaru izbornu pobedu, poručio: Nastavljamo dobru saradnju
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas lideru stranke Tisa Peteru Mađaru pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj i poručio da veruje u nastavak dobre saradnje Srbije i Mađarske.
“Čestitam Peteru Mađaru na izbornoj pobedi. Verujem u nastavak dobre saradnje između Mađarske i Srbije i zahvalan sam Viktoru Orbanu što je takve odnose učinio mogućim”, napisao je Vučić na platformi Iks.
Na osnovu 97,35 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije (VTR), opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides premijera Viktora Orbana osvojila 55 mesta.
Zajecaronline/Tanjug
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar