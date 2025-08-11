Vrućina opterećuje srce – prepoznajte simptome na vreme!

Visoke temperature dodatno opterećuju srce, a simptomi srčanih problema često liče na znake drugih bolesti. Zato je važno prepoznati alarmantne znakove i reagovati na vreme.

Doktorka Samanta Vajld upozorava: ”Na visokim temperaturama srce mora da radi jače, pa ukoliko imate srčanu bolest, rizik od ozbiljnih komplikacija raste. Zato posebno obratite pažnju na simptome kao što su:“

Simptomi na koje treba obratiti pažnju:

Magla u glavi, vrtoglavica

Pojačano znojenje bez fizičkog napora

Bol ili pritisak u grudima koji se može širiti na vrat, vilicu, ramena ili levu ruku

Nemojte ignorisati ni ove znakove:

Konstantan osećaj umora i iscrpljenosti

Teškoće sa disanjem, nedostatak daha

Nepravilni ili ubrzani otkucaji srca

Mučnina i opšti osećaj nelagodnosti

Oticanje zglobova ili nogu, naročito ako se tokom dana pojačava

Ukoliko primetite bilo koji od ovih simptoma, nemojte čekati – potražite hitnu lekarsku pomoć.

Kako se zaštititi tokom vrućina?

Ostanite hidrirani, izbegavajte naporne aktivnosti u najtoplijem delu dana i boravite u hladovini ili klimatizovanim prostorijama. Pratite svoje zdravlje i nemojte potcenjivati upozoravajuće signale koje vam telo šalje.

Zajecaronline/najzena/N.B.

