Vrućina opterećuje srce – prepoznajte simptome na vreme!
Visoke temperature dodatno opterećuju srce, a simptomi srčanih problema često liče na znake drugih bolesti. Zato je važno prepoznati alarmantne znakove i reagovati na vreme.
Doktorka Samanta Vajld upozorava: ”Na visokim temperaturama srce mora da radi jače, pa ukoliko imate srčanu bolest, rizik od ozbiljnih komplikacija raste. Zato posebno obratite pažnju na simptome kao što su:“
Simptomi na koje treba obratiti pažnju:
- Magla u glavi, vrtoglavica
- Pojačano znojenje bez fizičkog napora
- Bol ili pritisak u grudima koji se može širiti na vrat, vilicu, ramena ili levu ruku
- Nemojte ignorisati ni ove znakove:
- Konstantan osećaj umora i iscrpljenosti
- Teškoće sa disanjem, nedostatak daha
- Nepravilni ili ubrzani otkucaji srca
- Mučnina i opšti osećaj nelagodnosti
- Oticanje zglobova ili nogu, naročito ako se tokom dana pojačava
Ukoliko primetite bilo koji od ovih simptoma, nemojte čekati – potražite hitnu lekarsku pomoć.
Kako se zaštititi tokom vrućina?
Ostanite hidrirani, izbegavajte naporne aktivnosti u najtoplijem delu dana i boravite u hladovini ili klimatizovanim prostorijama. Pratite svoje zdravlje i nemojte potcenjivati upozoravajuće signale koje vam telo šalje.
Zajecaronline/najzena/N.B.
