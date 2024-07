Vreme – Sunčano i toplo u Zaječaru, danas do 32 stepena

Vreme – U Srbiji danas sunčano i umereno toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša od 28 do 32 stepena.

U Zaječaru danas sunčano i toplo vreme. Duvaće umeren, severni vetar, između 10 i 18 km/h. Minimalna temperatura 15° C, maksimalna dnevna 32° C.

I narednih dana očekuje nas slično vreme.

Sutra maksimalna temperatura do 33 stepena. Već od srede, možemo očekivati porast temperature čak i do 37 stepeni. Slično vreme očekuje nas i u četvrtak, kada će živa u termometru ići i do 38. podeoka. Za vikend pad temperature i nešto prijatnije vreme, do 30 stepeni. Do kraja nedelje biće suvo, prema najavama meteorologa i pretežno sunčano.

RHMZ – Do kraja jula pretežno sunčano i toplo

Maksimalne temperature:

– danas (30.07.) od 28 do 32 °C;

– sutra(31.07.) od 30 do 33 °C.

Početkom avgusta još toplije

U četvrtak i petak (01 – 02.08.) od 33 do 38 °C, a za vikend (03 – 04.08.) manji pad temperature za 3 do 5 stepeni. Od petka se očekuje i retka (izolovana) pojava kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka situacija povolјno će uticati na osobe sa hroničnim obolјenjima. U vidu meteoropatskih reakcija moguće su pospanost i pad koncentracije. Zbog povećanog UV zračenja neophodna je adekvatna zaštita i izbegavanje direktnog izlaganja suncu.

ZaječarOnline/O.B.