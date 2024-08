Vreme – Sunčan vikend pred nama, danas do 33°C

Vreme – Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, na severu i istoku od sredine dana povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21 °C, a najviša dnevna od 32 do 35 °C.

U Zaječaru danas prijatno, a od sutra veoma toplo. Maksimalna dnevna temperatura do 33 stepena. Vetar slab i umeren, do 14 km/h. Od sutra nas očekuje veoma toplo vreme, sa temperaturom preko 35 stepeni.

Već od ponedeljka novi porast temperature. Tokom cele sledeće sedmice ponovo nas očekuju tropske vrućine

UPOZORENJE NA INTENZIVIRANJE TOPLOTNOG TALASA NA PODRUČJU SRBIJE

Danas (10.08.) maksimalna temperatura od 32 do 35 °C, a u nedelju i tokom sledeće sedmice (11 – 18.08.) u većini mesta od 34 do 38 °C, na jugu i u dolini Velike Morave lokalno i do 40 °C.

UPOZORENJE NA INTENZIVIRANJE TOPLOTNOG TALASA NA PODRUČJU BEOGRADA

Danas (10.08.) maksimalna temperatura oko 33 °C, a u nedelju i tokom većeg dela sledeće sedmice (11 – 18.08.) u intervalu od 35 do 38 °C.

Za više detalja pogledajte: Meteoalarm

Biometeorološka prognoza

Očekivane biometeorološke prilike će biti relativno povolјne za većinu hroničnih bolesnika, kojima se preporučuje umerena aktivnost i adekvatno odevanje. Osobama sa srčanim problemima se savetuje izvestan oprez. Meteoropate mogu osetiti glavobolјu i promenlјivo raspoloženje.

ZaječarOnline/O.B.