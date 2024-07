Vreme – Sunčan vikend pred nama, danas do 32 °C

Vreme – U Srbiji za vikend sunčano i toplo. Nakon svežeg jutra danas tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 19 °S, a najviša od 30 do 34 °C.

U Zaječaru lepo vreme za vikend, sunčano i vrlo t0plo. Danas minimalna temperatura 17, a maksimalna do 32 stepena. Duvaće slab, južni vetar, najviše do 8 km/h.

Sutra prepodne sunčano, popodne još toplije nego danas. Duvaće slab, jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 20° C, maksimalna dnevna 36° C.

Do kraja jula pretežno sunčano i toplo.

Maksimalne temperature:

– danas, 27. jula, od 30 do 34 °C;

– sutra, 28. jula, od 33 do 37 °C;

– u ponedelјak, 29. jula, od 30 °C na severozapadu do 35 °C na jugu i istoku Srbije;

– u utorak i sredu, 30. i 31. jula, od 30 do 34 °C.

Toplo vreme sa sličnim maksimalnim temperaturama nastaviće se i početkom avgusta.

Od četvrtka, 1. avgusta, uz lokalni razvoj oblačnosti retka i izolovana pojava kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom.

Biometeorološa prognoza

Biometeorološka situacija će biti povolјnija za hronično obolele i osetlјive osobe, ali se izvesna pažnja savetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Nesanica, glavobolјa i neraspoloženje su moguće meteoropatske reakcije. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti.

ZaječarOnline/O.B.