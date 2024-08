Vreme – I danas sunčano i toplo, maksimalno do 38 stepeni

Vreme – U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom, uglavnom na jugu i istoku Srbije i u planinskim predelima. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 16 do 25, a najviša od 37 do 40 stepeni.

U Zaječaru danas pretežno sunčano i toplo vreme. Minimalna temperatura 21 stepen, u najtoplijem delu dana čak do 38 stepeni. Vetar tokom celog dana slab, ispod 10 km/h.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE SRBIJE NA VISOKE TEMPERATURE

Do kraja sedmice veoma toplo. Danas i sutra (16 – 17.08.) maksimalna temperatura od 37 do 41 °C, u nedelјu (18.08.) od 33 do 38 °C, a od početka sledeće sedmice od 29 do 36 °C.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA VISOKE TEMPERATURE

Do kraja sedmice (16 – 18.08.) veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 37 do 39 °C i uz tropske noći. Temperatura će početkom naredne sedmice biti u manjem padu i u intervalu od 31 do 34 °C.

Za više detalјa pogledajte: Meteoalarm

Biometeorološka prognoza

Usled očekivane biometeorološke situacije naročit oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenlјivog raspoloženja i glavobolјe. U najtoplijem delu dana se svima savetuje izbegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja.

ZaječarOnline/O.B.