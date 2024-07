Vreme – Danas sunčano i veoma toplo, maksimalno 37° C

Vreme – U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. U košavskom području duvaće umeren jugoistočni vetar, a u ostalim krajevima slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura od 12 do 21, a najviša od 33 do 37 stepeni. Uveče i tokom noći skretanje vetra na severozapadni pravac, najpre u Vojvodini, a zatim i u zapadnoj i centralnoj Srbiji.

U Zaječaru tokom celog dana sunčano, popodne i veoma toplo. Duvaće slab, jugozapadni vetar, ispod 10 km/h. Minimalna temperatura 21° C, maksimalna dnevna 37° C.

RHMZ – Do kraja jula sunčano i toplo

Do kraja jula pretežno sunčano i toplo, samo je sutra (29.07.) uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i istoku Srbije moguća kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom.

Maksimalne temperature:

– danas, 28. jula, od 33 do 37 °C;

– sutra, 29. jula, od 29 °C na severozapadu do 35 °C na jugu i istoku Srbije;

– u utorak, 30. jula, od 28 do 32 °C;

– u sredu, 31. jula, od 30 do 33 °C.

Početkom avgusta još malo toplije. U četvrtak (01.08.) od 32 do 35 °C, a u petak i subotu (02 – 03.08.) lokalno i do 37 °C. Narednog vikenda ponovo se očekuje i retka (izolovana) pojava kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom.

Biometeorološka prognoza

Očekuje se relativno nepovolјan uticaj biometeorološke situacije zbog termičkih uslova koji su u domenu ekstremno toplo. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i zaštita od UV zračenja. Moguće su glavobolјa i malaksalost.

ZaječarOnline/O.B.