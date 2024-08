Vreme – Danas sunčano i toplo, maksimalno do 32 stepena

Vreme – Ujutro sveže. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 18, a najviša od 30 do 33 stepena.

U Zaječaru danas prijatno vreme. Tokom najvećeg dela dana sunčano, sa maksimalnom temperaturom do 32 stepena. Vetar slab, ispod 10 km/h.

Od sutra blagi porast temperature, dok nas za vikend očekuje početak novog toplotnog talasa.

UPOZORENjE NA POČETAK TOPLOTNOG TALASA NA PODRUČJU SRBIJE

U drugoj polovini sedmice početak novog toplotnog talasa u Srbiji. U četvrtak i petak (08 – 09.08.) maksimalna temperatura od 31 do 35 °S, za vikend i u ponedeljak (10 – 12.08.) od 32 do 37 °S, a od narednog utorka (13.08.) još toplije – od 35 do 40 °S.

UPOZORENjE NA POČETAK TOPLOTNOG TALASA NA PODRUČJU BEOGRADA

U drugoj polovini sedmice početak novog toplotnog talasa u Beogradu. U četvrtak i petak (08 – 09.08.) maksimalna temperatura do 34 °C, za vikend i u ponedeljak (10 – 12.08.) od 35 do 37 °C, a od narednog utorka (13.08.) još toplije – oko 38 °C.

Za više detalja pogledajte: Meteoalarm

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja ipak savetuje osobama sa srčanim tegobama. Glavobolјa i nesanica su očekivane meteoropatske reakcije. Preporučuje se izbegavanje većih fizičkih napora i dodatna zaštita od UV zračenja u najtoplijem delu dana.

