Vreme – Danas oblačno i toplo, temperatura do 32 stepena

Vreme – U većem delu zemlje danas pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina biće češći na istoku i jugu Srbije, kao i u planinskim predelima, ali se kao veoma retka (izolovana) pojava mogu inicirati i u ostatku zemlje. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 13 do 20, a najviša od 30 do 35 stepeni.

U Zaječaru pretežno oblačno i toplo vreme. Minimalna temperatura 17, maksimalna do 32 stepena. Vetar slab, ispod 10 km/h.

Sutra više sunčanih intervala, uz približno istu temperaturu.

TROPSKI DANI NASTAVLjAJU SE I POČETKOM SEPTEMBRA

Tropski dani nastavljaju se i u prvoj dekadi septembra. Od 1. do 5. septembra maksimalna temperatura biće od 31 do 36 °C, a od 6. septembra od 30 do 33 °C. U većini mesta biće pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne (uz lokalni razvoj oblačnosti) i dalje će biti uslova za kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Oblačni razvoji biće češći na istoku i jugu Srbije, kao i u planinskim predelima, dok se u ostalim krajevima mogu inicirati kao veoma retka (izolovana) pojava.

Biometeorološka prognoza

Usled očekivane biometeorološke situacije naročit oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malasksalosti i glavobolјe. U najtoplijem delu dana se svima savetuje izbegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja.

ZaječarOnline/O.B.