,,Vražogrnački točak” 9. i 10. avgusta!

Organizator i pokrovitelj manifestacije je Grad Zaječar a u realizaciji pored Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu ,,Zoran Radmilović” Zaječar, učestvuju Turistička organizacija Grada Zaječara i Mesna zajednica Vražogrnac.

U okviru manifestacije biće organizovano takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i sportska nadmetanja u tradicionalnim disciplinama.

Učestvovaće KUD-ovi Iz: Osnića, Velikog Izvora, Šljivara, Halova, Donje bele reke i Grljana, kao i „ZO-RA“ i „Unikat dag” iz Zaječara.

Biraće se najbolji scenski prikaz običaja za republičku smotru Centralnog saveza amatera u kulturi Srbije u Gornjem Milanovcu.

U subotu, 9. avgusta, biće održan revijalni nastup koreografisanih folklora. Učestvovaće KUD-ovi: „Sloga“, Vražogrnac, „ZO-RA“, Zaječar, „Zoran Gajić“, Rgotina, „Dukat“ iz Simićeva i „Kolo“ iz Knjaževca.

U Vražogrncu će 9. i 10. avgusta biti održana 41. Smotra narodnih običaja ,,Vražogrnački točak “.

Zajecaronline/pozzoranradmilovic/N.B.

