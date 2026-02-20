Vikend horoskop 20–22. februara: Blizancima flert, Jarcu neodoljiva ponuda!

Ovan

Pred vama su dinamični dani puni energije i potrebe da jasno iznesete svoj stav. Neočekivani susreti mogu promeniti planove u poslednjem trenutku. U ljubavi raste strast, a slobodni Ovnovi mogu obnoviti kontakt koji ih je nekada zaintrigirao.

Bik

Vreme je da sagledate prioritete i ono što vam je zaista važno. Razgovor sa bliskom osobom donosi jasnoću. Na emotivnom planu jača potreba za sigurnošću – partner pokazuje pažnju, dok slobodni mogu započeti ozbiljniju komunikaciju.

Blizanci

Komunikacija je u centru pažnje. Druženja i razgovori otvaraju nove ideje i planove. U ljubavi dolazi do iskrenijeg dijaloga, a spontani susret može prerasti u flert koji obećava.

Rak

Osećate potrebu za povlačenjem i introspekcijom. Intuicija vam pomaže da donesete pravu odluku. U emotivnim odnosima dolazi do zbližavanja, a neko iz okruženja može pokazati dublja osećanja nego što ste očekivali.

Lav

Bićete u centru pažnje gde god da se pojavite. Društvene prilike donose zanimljive mogućnosti. U ljubavi se budi snažna privlačnost, a slobodni Lavovi mogu upoznati osobu koja ih odmah intrigira.

Devica

Vikend je idealan za organizaciju i postavljanje ciljeva. Sređivanje obaveza donosi osećaj stabilnosti. U ljubavi budite iskreni i ne dozvolite da vas trenutna radoznalost odvede u rizičan flert.

Vaga

Inspiraciju pronalazite kroz druženje i zajedničke aktivnosti. Romantični trenuci donose harmoniju, a slobodni mogu upoznati nekoga kroz krug prijatelja.

Škorpija

Emocije su intenzivne, ali vode ka razumevanju. Razgovor koji ste dugo odlagali sada donosi olakšanje. Slobodni privlače harizmatičnu osobu snažne energije.

Strelac

Želja za kretanjem i avanturom je naglašena. Izlet ili kraće putovanje donose osveženje. U ljubavi se otvara prostor za uzbudljivu priču koja može krenuti neplanirano.

Jarac

Fokusirani ste na budućnost i dugoročne planove. Moguća je poslovna ponuda koju je teško odbiti. U emotivnim odnosima potrebno je pronaći balans između ambicija i partnerovih potreba.

Vodolija

Originalne ideje dolaze spontano. Razmena mišljenja može pokrenuti novi projekat. U ljubavi se javlja potreba za slobodom, ali iskren razgovor stabilizuje odnos.

Ribe

Intuicija vas vodi ka pravim izborima. Mirne aktivnosti i kratak predah donose jasnoću. U ljubavi dolazi do nežnosti i podrške, a slobodni mogu započeti tihu, ali značajnu romansu.

Zajecaronline/Najzena.alo.rs/N.B.

