“VERUJEM DA ĆE MUP REPUBLIKE HRVATSKE I TUŽILAŠTVO PRONAĆI BEGUNCA I ATENTATORA” Saša Mirković HITNO APELOVAO I NA DRŽAVNE ORGANE U SRBIJI!

Vlasnik i direktor najveće producentske kuće na Balkanu, Saša Mirković, izašao je iz bolnice u kojoj je bio primoran da provede nekoliko dana.

Kao što je već poznato, on je brutalno napadnut ispred hotela Šeraton u Zagrebu – tačnije, ovo je pokušaj ubistva od strane ozloglašenog kriminalca Velibora Popovića Popa. U opisu Tiktoka koji možete na sredini teksta pogledati, Saša Mirković je istakao da veruje kako će policija i tužilaštvo Hrvatske pronaći zločinca i sve one koji su učestvovali u sačekuši.

“Kako sam rekao u prethodnim mojim storijima, on se sam neće predati. To su kriminalci koji su ušli u estradu i šou-biznis i oni kaljaju imena svih poštenih ljudi koji u tome rade. Nadam se da će zagrebačka policija i tužilaštvo da privedu pravdi ovog ubicu, begunca. Koji je dobro poznat istražnim organima čak i Interpola. I koji je pre samo dva li tri meseca izašao iz zatvora zbog teških krivičnih dela koje je počinio u Francuskoj. Inače isporučen iz Srbije.

“VERUJEM DA ĆE MUP REPUBLIKE HRVATSKE PRONAĆI BEGUNCA I ATENTATORA” Saša Mirković HITNO APELOVAO I NA DRŽAVNE ORGANE U SRBIJI!

“Takođe osuđujem tužioca iz Republike Srbije. Na moje upozorenje i krivičnu prijavu o tome da mi je ugrožena sigurnost od predmetnog čoveka i njegovih ljudi okolo – a oni znaju ko su, i vi svi znate, tužilac je odbacio tu krivičnu prijavu. Kao građanin Republike Srbije, smatram da i on isto krivično treba da odgovara. Zato što je maltene učestovao u ovom atentatu tako što je odbacio krivičnu prijavu, a da nije ni pitao. Mene pozvao na saslušanje ili da me upita da li se osećam ugroženo i tako dalje. Dakle, došlo je do greške. Nije tužilac iz Hrvatske nego tužilac iz Republike Srbije je odbio moju krivičnu prijavu. To je bruka i sramota za pravodudni sistem Republike Srbije. Ovako nešto ne sme da se dozvoli”, izjavio je Saša.



APEL DRŽAVNIM ORGANIMA

Mirković je apelovao na sve državne organe da pruže zaštitu našim građanima, našim ljudima.

“Da se tužilaštvo iz korena promeni. Ljudi koji su povezani sa mafijaškim korenima da budu odmah smenjeni iz tužilaštva jer oni ne zaslužuju da rade i dele pravdu. Oštro ću se boriti za svakog građanina koji bude imao takve probleme. Kako sam rekao, ovo je bio pokušaj ubistva.

Ne znam šta bi još mogli da urade i šta im padne na pamet. Ali zahtevam od Ministarstva unutrašnjih poslova. Od ministra policije, Ivice Dačića, kao i od svih ljudi iz sektora bezbednosti da se bave ovom problematikom. Ne da sklanjaju poglede i da se sklanjaju iza toga da li su im prijatelji među pevačima. To me, bre, ne interesuje. Morate ljudi da se bavite time i uhvatite se ukoštac sa kriminalom. I vi i tužilaštvo. Samo tako može Srbija biti slobodna zemlja. Kao i ostale zemlje u regionu. Verujem da će MUP Republike Hrvatske, kao i tužilaštvo te države da pronađe begunca i atentatora. Privede pravdi i osudi za ovo krivično delo koje je počinio. Živi mi svi bili i zdravi i voli vas vaš Saša Mirković“, zaključio je vlasnik Hype televizije i produkcije Hype production.

