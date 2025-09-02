VELIKA TRAGEDIJA KOD PROKUPLJA! Ženu izujedala svinja

Da se i ovakve tragedije dešavaju, govori činjenica da je ženu od 75 godina u selu kod Prokuplja 1. septembra nekoliko puta ujela svinja.

Ona je u prevezena u Univerzitetski klinički centar u Nišu sa višestrukim povredama od ujeda.

Kako je za Tanjug rečeno u UKC Niš ona ima višestruke otvorene rane na rukama i nogama, dok su kompleksnije povrede na gornjim ekstremitetetima.

Ona je trenutno u stabilnom stanju.

Njeno lečenje je najpre započeto u Prokuplju, ali je onda prebačena u UKC Niš. Za sada se još uvek niko iz bolnice nije javljao sa novim informacija.

Zajecaronline/Hypetv/tanjug/N.B

