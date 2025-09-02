Hronika Izdvajamo Vesti

VELIKA TRAGEDIJA KOD PROKUPLJA! Ženu izujedala svinja

02.09.2025.
foto:pinterest

VELIKA TRAGEDIJA KOD PROKUPLJA! Ženu izujedala svinja

Da se i ovakve tragedije dešavaju, govori činjenica da je ženu od 75 godina u selu kod Prokuplja 1. septembra nekoliko puta ujela svinja.

Ona je u prevezena u Univerzitetski klinički centar u Nišu sa višestrukim povredama od ujeda.

Kako je za Tanjug rečeno u UKC Niš ona ima višestruke otvorene rane na rukama i nogama, dok su kompleksnije povrede na gornjim ekstremitetetima.

Ona je trenutno u stabilnom stanju.

Njeno lečenje je najpre započeto u Prokuplju, ali je onda prebačena u UKC Niš. Za sada se još uvek niko iz bolnice nije javljao sa novim informacija.

Zajecaronline/Hypetv/tanjug/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

ANA NIKOLIĆ U SKENDERIJI!

Muzička zvezda Ana Nikolić održaće koncert 21. novembra 2025. godine u sarajevskoj dvorani “Skenderija” sa početkom u 21 čas.

foto: Plakat/ilustracija

Publiku očekuje spektakl za pamćenje, jer je poznato da Ana svuda pravi nezaboravnu atmosferu. S obzirom na veliko interesovanje i dosadašnje uspehe, očekuje se da će i ovaj nastup oboriti rekorde posećenosti. A karte za ovaj dugoočekivani koncert već su u prodaji. Karte možete kupiti OVDE.

Preporučujemo:

Dodaj komentar