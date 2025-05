“VELIBOR POPOVIĆ POP I BOŠKO JANKOVIĆ SU SE POJAVILI, DOBIO SAM UDARAC U POTILJAK” Saša Mirković je odavno pozivao NADLEŽNE ORGANE! Tužbe su ODBAČENE, a sada se DOGODIO POKUŠAJ UBISTVA… KO JE PLATIO?

Vlasnik i direktor Hype Produkcije, Saša Mirković, otkrio je na svom tiktok nalogu, koja kriminogena lica su učestvovala u pokušaju ubistva nad njim.

Saša je do tančina opis detalje napada na njega, te pozvao nadležne organe da što pre reaguju:

– Naime, ja sam prišao hotelu Šeraton sa vozilom i imaće priliku da se vidi na kamerama. Niko iz hotela nije izašao, ja sam dobio udarac u potiljak, pao sam dole i onda je krenulo muško šutiranje. Taj zadnji udarac kad sam podigao ruku on je udario toliko silinom da mi je slomio dve kosti. Sad pitam, a zašto ste to uradili, ko vam je platio za to? Juče su bili ispred hotela Velibor Popović Pop i Boško Janković. Ko je učesvovao sve neka nadležni organi republike Hrvatske utvrde, verujem i policiji i tužilaštvu. Nadam se da će ove kriminalce da privedu pravdi i da budu osuđeni za ovo i mnoga druga krivična dela – otkrio je Saša.

