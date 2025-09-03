VAŽNA INFORMACIJA ZA SVE TURISTE! Čuvena pešačka staza u Italiji ponovo je otvorena

VAŽNA INFORMACIJA ZA SVE TURISTE!

Najromantičnija pešačka staza na Činkve tereu – Put ljubavi ponovo je dostupna za šetnju, pošto više od 10 godina bila zatvorena zbog odronjavanja.

Inače, Put ljubavi bio je jedan od najpoznatijih turističkih punktova na Činkve tereu. Uklesan u strmu stenu, poznat je po spektakularnim pogledima na Ligursko more koji se otvaraju dok dramatično vijuga uz liticu. Staza ili tačnije – popločano šetalište koje povezuje slikovita sela Riomađore i Manarola najlakši je deo Plave staze, koja planinare vodi od Riomađorea do Monterosa. Duga je otprilike jedan kilometar, a njena istorija i više od veka.

Najzanimljivije je možda to što je staza nastala neplanski.

Riomađore i Manarola bili su povezani planinskom stazom s gornje, planinske, a ne s morske strane. Ali staza je bila daleko od sigurnog puta, pa se nije mnogo koristila. Međutim, krajem 19. veka, kada se uređivala železnička pruga između Đenove i La Specije i gradio tunel između ova dva sela, u liticu nad morem mestimično je uklesana staza kako bi se olakšao prevoz materijala do gradilišta. Tada je nova staza postala omiljeno sastajalište ljubavnika, pa je tako i dobila ime.

Činkve tere inače čine sela Monteroso al Mare, Vernaco, Kornilja, Manarola i Riomađore i nalaze se unutar istoimenog nacionalnog parka, koji je na Uneskovoj listi. Sela su dobro povezana vozom, koji polazi na svakih 20 minuta i prolazi kroz svih pet sela. Ali Činkve tere je ispresecana obala i sa 48 pešačkih i planinarskih staza različite zahtevnosti i ukupne dužine veće od 120 kilometara, a četiri staze u parku pristupačne su i osobama s invaliditetom.

Za pešačenje i planinarenje morate imati odgovarajuću karticu i pokazati je na kontrolnim tačkama. Njena cena varira u zavisnosti od sezone, a od 4. novembra do 14. marta planinarenje je besplatno.

