Važna informacija ako idete u menjačnicu: Pogledajte aktuelni kurs evra

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 117,4367 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, a od početka godine je oslabio za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar je manji za 0,2 odsto i iznosi 101,5801 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za sedam odsto, a od početka godine slabiji je za 1,6 odsto.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

