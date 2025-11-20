VANREDNO STANJE U VRANJU! Južna Morava se izlila – grad pod vodom!

Zbog izlivanja Južne Morave i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih reka i kanala na većem delu teritorije grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja na današnjoj vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije doneta je odluka o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja, objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu.

Gradski štab za vanredne situacije usvojio je i zaključak kojim se nalaže Zavodu za javno zdravlje u Vranju da uradi analizu vode za piće iz bunara u poplavljenim domaćinstvima u selu Pavlovac.

VANREDNO STANJE U VRANJU!

Doneta je i preporuka da se zbog velikih padavina koje su dovele do izlivanja reke Južna Morava, kao i potencijalnog daljeg nastavka padavina i mogućeg ugrožavanja postrojenja za preradu otpadnih voda u selu Đukovac, kontaktiraju predstavnici “Srbija autoputeva”, radi zatvaranja propusta u blizini postrojenja za preradu otpadnih voda u selu Đukovac, kako voda ne bi ugrozila samo postrojenje.

Reka Južna Morava izlila se sinoć na području Vranja u mestima Pavlovac, Rataj i Ćukovac a devet osoba u je evakuisano i smešteno u Prihvatilište za odrasla lica u Vranju, a saobraćaj je obustavljen na putnom pravcu od Železničke stanice u Vranju prema selu Ćukovac zbog povećanja vodostaja.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

