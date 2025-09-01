Društvo Izdvajamo Obrazovanje Vesti

Uz podršku Serbia Zijin Mining, učionice spremno dočekuju đake!

01.09.2025.
foto: facebook.com/szmbor

Uz podršku Serbia Zijin Mining, učionice spremno dočekuju đake!

Školske klupe su spremne da dočekaju đake, a posebno  đake prvake , koji prvi put ulaze u svet znanja.
U okviru projekta „Za budućnost“, koji realizuje sa Gradom Borom, kompanija Serbia Zijin Mining obezbedila je i ove godine rančeve za sve prvake , dok će učenici starijih razreda dobiti udžbenike , kako bi nova školska godina započela bez briga, a sa osmehom  i entuzijazmom .
Misija kompanije je da investira u obrazovanje  i podstakne mlade da razvijaju znanje , jer su upravo oni temelj budućnosti.
Radost novih početaka najbolje ilustruju fotografije iz OŠ „Vuk Karadžić“, nastale zahvaljujući učiteljici Tanji Kostić.

foto: facebook.com/szmbor

Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Mining Doo Bor/ N.B.

