USKORO ISTIČE: Važno za penzionere!

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) podseća da penzioneri do sutra, 13. marta, mogu da ulože prigovore na preliminarne rang-liste za upućivanje na besplatnu rehabilitaciju u neku od 27 banja Srbije.

Preliminarne liste objavljene su na oglasnim tablama udruženja penzionera, Direkcije fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda PIO u petak, 6. marta, a konačne rang-liste biće objavljene 19. marta, nakon što nadležna komisija razmotri prigovore koji budu podneti.

Za upućivanje na besplatan banjski oporavak ove godine se prijavilo oko 68.500 korisnika, a pravo će ostvariti 22.079 penzionera.

Ove godine za troškove besplatne rehabilitacije u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima izdvojeno je 1,16 milijardi dinara.

Oglas za prijem zahteva za rehabilitaciju za 2026. bio je raspisan 12. januara.

U skladu sa pravilnikom, rang-liste se utvrđuju prema broju bodova na osnovu visine penzije, koja po ovogodišnjem oglasu iznosi do 56.834 dinara, broja godina staža osiguranja, broja godina korišćenja penzije, a korisnici prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, kao i korisnici porodične penzije koji su to pravo ostvarili kao deca koja nisu sposobna za samostalan život i rad, ostvaruju dodatne bodove.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.