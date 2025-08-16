Izdvajamo Vesti zanimljivosti

Ubacite OVO u mašinu za veš, i zaboravićete peglu i omekšivač!

16.08.2025.
foto:Pinterest



Predmet koji sigurno imate u kuhinji mogao bi da vam pomogne da se zauvek odvojite od pegle.

Mnoge domaćice su već isprobale ovaj trik i kunu se u njega.

Napravite dve ili tri kuglice veličine teniske loptice od aluminijumske folije i ubacite ih u mašinu za sušenje i pranje veša ili u mašinu za sušenje.

Trik sa kuglicom od folije u mašini radi jer će vam te loptice pomoći da se odeća bolje okreće i opere, a u sušilicama zaustavlja stvaranje statičkog elektriciteta.

Foto Zajecaronline

