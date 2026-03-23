U Zaječaru održan prvi Festival veteranskih folklornih ansambala „Timočki vezˮ
Publika je u subotu u sportskoj hali u zaječarskom naselju Kotlujevcu uživala u igrama i narodnoj nošnji iz Istočne Srbije, okoline Niša, Šumadije, Jasenice, Halova, Pčinje, Binačke Morave, Beograda, Levča, Kosmaja…
Članovi 13 ansambala iz Čačka, Voluja, Vrčina, Jasike, Vojske, Crkvenca, Beograda, Niša, Vranja, Vlasotinca, Niške Banje, Adrana i Donjeg Milanovca, su uz domaćine, GFA „ZO-RAˮ, učestvovali u ovom programu.
Organizator Festivala je Gradskoi folklorni ansambl „ZO-RAˮ, Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine-Centar za kulturu „Zoran Radmilovićˮ u Zaječaru.
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU
Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.
Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno. Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Folk diva Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom koji će se održati 19. novembra 2026. godine u Sava centru.
Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.
