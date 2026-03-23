U Zaječaru održan prvi Festival veteranskih folklornih ansambala „Timočki vezˮ

Publika je u subotu u sportskoj hali u zaječarskom naselju Kotlujevcu uživala u igrama i narodnoj nošnji iz Istočne Srbije, okoline Niša, Šumadije, Jasenice, Halova, Pčinje, Binačke Morave, Beograda, Levča, Kosmaja…

Članovi 13 ansambala iz Čačka, Voluja, Vrčina, Jasike, Vojske, Crkvenca, Beograda, Niša, Vranja, Vlasotinca, Niške Banje, Adrana i Donjeg Milanovca, su uz domaćine, GFA „ZO-RAˮ, učestvovali u ovom programu.

Organizator Festivala je Gradskoi folklorni ansambl „ZO-RAˮ, Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine-Centar za kulturu „Zoran Radmilovićˮ u Zaječaru.