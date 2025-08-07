U Zaječaru danas sunčano uz slab jugoistočni vetar!
U Srbiji če danas biti sunčano sa najvišom temperaturom do 31 stepen.
Ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo, posle podne pretežno sunčano, a pojava lokalnih, kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom moguća je na krajnjem jugu Srbije.
Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura biće od 13 do 20, a najviša dnevna od 27 stepeni do 31 stepen.
U Zaječaru prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 20° C, maksimalna dnevna 33° C.
Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.
