U Zaječaru danas sunčano uz slab jugoistočni vetar!

07.08.2025.
Vreme danas
Vreme foto: Hypetv

U Srbiji če danas biti sunčano sa najvišom temperaturom do 31 stepen.

Ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo, posle podne pretežno sunčano, a pojava lokalnih, kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom moguća je na krajnjem jugu Srbije.

Zaječar

Foto: prinscreen/Instagram/zajecaronline

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura biće od 13 do 20, a najviša dnevna od 27 stepeni do 31 stepen.

U Zaječaru prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 20° C, maksimalna dnevna 33° C.

 

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.

