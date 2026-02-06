U Zaječaru danas održana 20.sednica Privremenog organa

U kabinetu predsednika Privremenog organa grada Zaječara danas je održana 20.sednica na kojoj su doneta sledeća rešenja i odluke:

Odluka o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji grada Zaječara, Odluka o akustičkom zoniranju i merama zaštite od buke na teritoriji grada Zaječara, Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Zaječara za 2025. godinu, Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta grada Zaječara za podsticanje projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja za 2026.godina, a donet je i Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji Plana kvaliteta vazduha grada Zaječara za 2025. godina.

Na sednici je doneto i Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar, Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine Javnog komunalno -stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar, Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalno- stambenom preduzeću „Zaječar“ iz Zaječara, da zbog postojanja vanrednih razloga, a kako bi se smanjile posledice izostanka isporuke grejanja za korisnike u naselju „Kraljevica“, može vršiti isporuku toplotne energije iz kotlarnice u naselju „Kraljevica“ o svom trošku, Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar, Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar i Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za potpisivanje Izveštaja o sprovođenju preporuka radi otklanjanja nesvrsishodnosti u reviziji „Upravljanje lokalnom putnom infrastrukturom“.

Takođe, na 20. sednici je doneto i Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za potpisivanje Izmene i dopune Grant Ugovora br. 3 za projekat „Magija istočne Srbije“, Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za potpisivanje Izmene i dopune Grant Ugovora br. 7 za izradu tehničke dokumentacije za tematski park „Rimski carevi“, broj ugovora UNOPS EUPROPLUS- 2023- Grant – 136, Rešenje o popunjavanju položaja u Gradskoj upravi grada Zaječara (položaj u I grupi – načelnik Gradske uprave), Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za sprovođenje javnog konkursa za popunjavanje položaja u Gradskoj upravi grada Zaječara i to: položaj u I grupi – načelnik Gradske uprave, Rešenje o postavljenju Pravobranioca grada Zaječara, Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Salašu, Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vladislav Petković Dis“ u Grljanu, Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Hajduk Veljko“ u Zaječaru i Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Stevan Mokranjac“ u Zaječaru.

Članovi Privremenog organa su na ovoj sednici upoznati i sa Izveštajem o opravdanim sredstvima dobijenim iz budžeta grada Zaječara za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara za 2025. godinu.

Zajecaronline.com/Zajecar.info

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.