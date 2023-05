U UTORAK umereno i potpuno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima

Umereno i potpuno oblačno, na istoku i jugu povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, a veća količina padavina očekuje se u drugom delu dana na jugoistoku zemlje.

Vetar slab severni, posle podne u skretanju na slab i umeren istočni i jugoistočni koji će krajem dana i tokom noći u košavskom području biti u daljem pojačanju.

Najniža temperatura od 4 do 10 °C, a najviša od 15 do 18, u Negotinskoj Krajini do 13 °C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za: 09.05.2023. – UTORAK

Biometeorološke prilike mogu nepovolјno uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Svim hroničnim bolesnicima savetuje se pridržavanje saveta lekara i redovno uzimanje terapije. Glavobolјa i poremećaj sna su mogući kao meteoropatske reakcije.