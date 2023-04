U utorak potpuno oblačno, temperatura do 16°C

Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, a lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se uglavnom posle podne i uveče. Na visokim planinama padaće susnežica i sneg. Vetar slab

i umeren istočni i severoistočni, u istočnoj Srbiji pre podne povremeno i jak, krajem dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 10 °C, a najviša dnevna od 13 do 16 °C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za: 18.04.2023. – UTORAK

Blago smanjenje tegoba mogu osetiti hronični bolesnici, ali se oprez ipak savetuje osobama sa srčanim problemima i astmatičarima. Reumatski bolovi i depresija su mogući kod meteoropata.